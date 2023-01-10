Британская разведка заявила об уязвимости Су-57

Британская разведка почти через год проведения СВО на Украине сообщает, что Россия использует современные виды вооружений для борьбы с националистами, сообщает AFP, опираясь на данные Минобороны Британии.

Как минимум с июня 2022 года Воздушно-космические силы России (ВКС) почти наверняка использовали Су-57 «Фелон» для выполнения задач против Украины», — говорится в заявлении Минобороны, распространенном по каналу 9 января.

Felon — самый современный в России сверхзвуковой боевой самолет пятого поколения, использующий технологии малозаметности и передовую авионику.

«Русские, безусловно, массово используют на передовой свои старые и крепкие штурмовики Су-25, не без риска, поскольку на сайте Oryx указано 25 уничтоженных Су-25 этого типа по сравнению с примерно 200 имеющимися на вооружении», - пишет источник, отмечая, что Су-57 редко используют из-за боязни потери передовых наработок российских инженеров.

Кроме того, британская разведка считает, что у России ограниченное количество Су-57, всего около десяти машин подобного класса.

Ранее ВКС России неоднократно сообщали о применении Су-57 в едином информационном пространстве против целей, представляющих сложные мишени для остальных ВВС, такие, как РЛС и пункты ПВО.



