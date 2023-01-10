Ученые рассказали, какая порода собак самая глупая

Афганской борзой требуется свыше 80 повторений дрессировщика для того, чтобы выучить новую команду.

Ученые Хельсинкского университета выяснили, какая порода собак самая глупая в мире.

Таковой она считается потому, что хуже всех своих сородичей поддается дрессировке, сообщает Рамблер.

Эксперты уточнили, что речь идет об афганской борзой. Этой породе требуется свыше 80 повторений дрессировщика для того, чтобы выучить новую команду.

С первой команды эти собаки подчинялось меньше, чем в 25 процентах случаев.

К глупым породам специалисты также отнесли такие породы собак, как басенджи, английские бульдоги, чау-чау, борзую, бладхаунд.