Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году
Власти Армении уведомили Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что считают нецелесообразным проведение военных учений на территории страны оборонным альянсом государств бывшего СССР, сообщает News.am.
Портал сослался на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна: "Министр обороны Армении уже письменно уведомил своих коллег из ОДКБ, что в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ в Армении".
По словам Пашиняна, учений, по крайней мере, в этом году в Армении не будет.
Глава правительства не пояснил, что означает "текущая ситуация". Ранее в январе Минобороны России сообщило, что российские войска примут участие в учениях ОДКБ "Неукротимое братство" на территории Армении.
В ОДКБ, оборонный альянс, созданный в 1994 году, входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Напомним, Пашинян отказался подписать итоговую декларацию саммита ОДКБ в ноябре 2022 года, заявив, что в документе отсутствует политическая оценка действий Азербайджана.
В прошлом среди стран ОДКБ совместные учения отменяла и Киргизия. Страна отменила запланированные на 10-14 октября 2022 года учения «Несломленное братство».
Опубликовано: Николай Скира