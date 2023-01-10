Хочется кураги: о каких особенностях здоровья сигналит это желание

Регулярное употребление этого продукта положительно отражается на пищеварении, печени, работе сердца и кровеносных сосудов.

Бывает так, что человек в обычной жизни не тяготеет к кураге, но иногда возникает желание съесть этот продукт. И на это, как правило, есть свои причины. Самая частая – авитаминоз и стресс.

Кроме этого, проблема может крыться в проблемах пищеварительной системы или прогрессировании патологий эндокринной системы.

Нередко подобное желание появляется при дефиците железа. Дело в том, что при нехватке железа изменяются вкусовые предпочтения и наблюдается повышенная утомляемость.

При очень сильном дефиците железа развивается анемия, появляются одышка, бледность, головокружение и даже выпадают волосы.

Если хочется съесть кураги, это может также говорить о нехватке калия. В таком случае могут наблюдаться онемение, судороги, отечность, сильная слабость. Кроме того, желание съесть курагу появляется и тогда, когда организму не хватает витаминов А, Е или К.