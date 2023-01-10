Лариса Гузеева призналась, что два раза лечилась от депрессии

Актриса считает, что это не просто нервное расстройство, а серьезная болезнь, требующая вмешательства специалистов.

Гузеева откровенно рассказала в одном из интервью, что тяжелая депрессия "накрывала" ее с головой два раза в жизни.

Второй раз это случилось с актрисой в 2021 году. Депрессивное состояние проявлялось у нее, несмотря на полное благополучие.

Она вспоминает, что в тот период жизни у нее все было хорошо: на работе она была нарасхват, денег хватало, ее окружали заботой любящий муж и дети.

Тем не менее ей все было не мило. Муж возил ее на машине по ночной Москве, а она буквально выла в открытое окно.

И тогда Елена Малышева посоветовала ей хорошего врача. Гузеева вынуждена была лечь на лечение в больницу.

В тот момент, по ее собственному признанию, ей не хотелось никого видеть и слышать, не было сил даже на общение с близкими.

Актриса уверена, что такое состояние нельзя оставлять без внимания медиков, поскольку оно серьезно сказывается на здоровье и может привести к неблагоприятным последствиям.