Михалков обратился к поклонникам из реанимации, поблагодарив за поддержку
2023-01-10 17:20
Российский кинорежиссёр Никита Михалков впервые выступил с рядом заявлений после своей госпитализации.
10 января Никита Михалков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале "Бесогон", где призвал подписчиков не верить в распространяемую о нём дезинформацию. По словам Михалкова, он продолжает находиться в отделении реанимации, получая всю необходимую медицинскую помощь.
Накануне стало известно, что госпитализированный с пневмонией Никита Михалков сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и продолжает проходить процедуру лечения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей