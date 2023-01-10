Михалков обратился к поклонникам из реанимации, поблагодарив за поддержку

Российский кинорежиссёр Никита Михалков впервые выступил с рядом заявлений после своей госпитализации.

10 января Никита Михалков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале "Бесогон", где призвал подписчиков не верить в распространяемую о нём дезинформацию. По словам Михалкова, он продолжает находиться в отделении реанимации, получая всю необходимую медицинскую помощь.

Накануне стало известно, что госпитализированный с пневмонией Никита Михалков сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и продолжает проходить процедуру лечения.