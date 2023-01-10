Олимпийский чемпион РФ по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию

Российский фигурист Роман Костомаров был госпитализирован в реанимационное отделение.

Журналисты издания ТАСС со ссылкой на фигуриста Илью Авербуха сообщили, что его коллега Роман Костомаров был доставлен в реанимацию, где у него диагностировали пневмонию. Известно, что Костомаров подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких и скорее всего болен коронавирусом.

Примечательно, что в начале 2023 года Роман Костомаров участвовал в новогоднем ледовом шоу "Волшебник страны Оз", организованным Авербухом.