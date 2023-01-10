Пашинян отказался проводить военные учения ОКДБ в Армении в 2023 году
2023-01-10 17:40
Армянский премьер-министр Никол Пашинян публично отказался от проведения новых учений ОДКБ в своей стране.
10 января Никол Пашинян публично заявил, что военные учения Организации договора о коллективной безопасности не будут проводиться в Армении в нынешнем году, поскольку администрация Еревана считает подобное мероприятие на своей территории нецелесообразным.
Примечательно, что на прошлой сессии ОДКБ Пашинян отказался подписать итоговую декларацию организации, отметив, что в ней не выражено отношение стран-участниц ведомства к армяно-азербайджанскому конфликту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей