Пашинян отказался проводить военные учения ОКДБ в Армении в 2023 году

Армянский премьер-министр Никол Пашинян публично отказался от проведения новых учений ОДКБ в своей стране.

10 января Никол Пашинян публично заявил, что военные учения Организации договора о коллективной безопасности не будут проводиться в Армении в нынешнем году, поскольку администрация Еревана считает подобное мероприятие на своей территории нецелесообразным.

Примечательно, что на прошлой сессии ОДКБ Пашинян отказался подписать итоговую декларацию организации, отметив, что в ней не выражено отношение стран-участниц ведомства к армяно-азербайджанскому конфликту.