Минтранс РФ: движение по Крымскому мосту досрочно восстановили

В Министерстве транспорта России сообщили о досрочном восстановлении движения по Крымскому мосту ввиду успешности ремонтных работ.

Вечером 10 января Министерство транспорта России обнародовало свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что приостановленное в 4 утра по московскому времени движение по Крымскому мосту было восстановлено в 14:10, хотя восстановить его изначально планировалось в 16:00.

В Минтрансе отметили, что причиной досрочного восстановления движения автомобильного транспорта по дорожной магистрали являются качественные работы ремонтного характера.