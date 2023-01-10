Медведев: Москва применит новые уголовные меры за срыв гособоронзаказа
2023-01-10 17:56
Дмитрий Медведев анонсировал введение новых форм уголовной ответственности за срыв государственного оборонного заказа в условиях спецоперации.
10 января зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил по видео связи перед руководством 61-го бронетанкового ремонтного завода Санкт-Петербурга, где публично заявил, что после начала СВО в Украине администрация Москвы фиксирует случаи срыва выполнения гособоронзаказа.
По данным Медведева, российское правительство занимается разработкой новых мер уголовного наказания ответственных за срыв гособоронзаказа в условиях спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей