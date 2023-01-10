Медики предупреждают: игнорировать симптомы холодовой аллергии небезопасно

Аллергия на холод считается одним из самых необычных недугов, но случается у многих людей.

Организм может реагировать на холод аллергической реакцией. На фоне низких температур у некоторых людей выбрасывается гистамин в ткани, а в ответ организм запускает механизм выработки антител.

Чаще всего болезнь возникает у взрослых людей от 25 до 40 лет, склонных к пищевым аллергиям, подверженных стрессу, со сниженным иммунитетом.

Аллергия на холод проявляется в виде крапивницы, высыпаний на коже, конъюнктивита, ринита, отечности лица, обильного слезотечения.

Иногда возникает дерматит: кожа сначала краснеет, потом становится сухой, а затем шелушится. В особенно опасных случаях спонтанно развивается анафилактический шок - быстро отекают дыхательные пути, что требует немедленного вызова скорой помощи.

Профилактировать холодовую аллергию нужно закаливанием и укреплением иммунитета. Необходимо чаще бывать на улице и дышать свежим воздухом, по возможности избегать стрессов, делать контрастные ванночки для рук и массажировать лицо кусочками льда в течение 3-5 минут.