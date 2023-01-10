Reuters: страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России

Издание Reuters утверждает, что члены "Большой семёрки" намерены установить два уровня предельной цены на российскую нефть.

10 января американская газета Reuters со ссылкой на информатора в Группе Семи сообщила, что государства-члены G7 намереваются установить два потолка цен на нефть и нефтепродукты из России: первый будет касаться нефти, которые продаются с премией, в то время как второй потолок направлен на нефтепродукты, продаваемые со скидкой.

Характерно, что ранее Владимир Путин подписал указ, запрещающий России продавать собственную нефть государствам по контрактам, в которых фигурирует ценовой потолок.