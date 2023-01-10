Reuters: страны G7 хотят установить два потолка цен на нефть из России
2023-01-10 18:01
Издание Reuters утверждает, что члены "Большой семёрки" намерены установить два уровня предельной цены на российскую нефть.
10 января американская газета Reuters со ссылкой на информатора в Группе Семи сообщила, что государства-члены G7 намереваются установить два потолка цен на нефть и нефтепродукты из России: первый будет касаться нефти, которые продаются с премией, в то время как второй потолок направлен на нефтепродукты, продаваемые со скидкой.
Характерно, что ранее Владимир Путин подписал указ, запрещающий России продавать собственную нефть государствам по контрактам, в которых фигурирует ценовой потолок.
Опубликовано: Ткачёв Андрей