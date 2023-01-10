В Беларуси завершилась сверка данный военнообязанных, её прошли 95% граждан

Пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила о завершении процедуры сверки данных военнообязанных.

Министерство обороны Республики Беларусь уведомляет, что начатая в октябре 2022 года процедура сверки данных всех военнообязанных страны признана завершённых. По данным ведомства, в ней поучаствовали девяносто пять процентов граждан мужского пола, стоящих на учёте в военных комиссариатах.

Также в Минобороны РБ ранее подчёркивали, что процесс сверки сведений военнообязанных не является подготовкой к проведению мобилизации в стране.