Ринкевич: военный разгром России является интересом Латвии

Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич утверждает, что военное поражение России в конфликте с Украиной является одним из приоритетом Риги.

Официальный Telegram-канал издания "Sputnik Латвия" обнародовал доклад главы латвийского МИДа Эдгара Ринкевича, который публично заявил, что Рига заинтересована в военном разгроме России по итогам спецоперации на территории Украины.

Примечательно, что в минувшем августе парламент Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. Также ряд латвийских политиков призвали правительство страны прекратить выдачу туристических виз российским гражданам.