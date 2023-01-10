DPA: глава МИД Германии Бербок тайно прибыла в Харьков

Лидер Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла в Харьков с рабочим визитом.

Вечером вторника немецкое информационное агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок тайно прибыла не территорию украинского города Харьков. Примечательно, что Бербок никак не анонсировала свою поездку на территорию Украины.

Ожидается, что 3 февраля в Киеве состоится первый саммит "Украина - Евросоюз", в рамках которого украинскую столицу посетят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Евросовета Шарль Мишель.