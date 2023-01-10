Издание Telegraph уведомляет, что индийское правительство может принять решение об ограничении импорта российской нефти.

Во вторник газета Telegraph уведомила, что в настоящий момент Индия не страдает от установленного G7 потолка цен на российскую нефть в районе шестидесяти долларов за баррель, поскольку Нью-Дели приобретает нефтепродукты у Москвы по 53-56 долларов за баррель.

Вместе с тем журналисты Telegraph отметили, что в случае, если Европейский союз введёт вторичные санкции против нефти из России или её цена будет изменена по другим причинам, Индия может ограничить закупку данного энергоресурса российского производства.