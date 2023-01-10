Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отправилась в Харьков

Министр иностранных дел Анналена Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, посетившим Восточную Украину с 24 февраля 2022 года.

Во вторник глава немецкой дипломатии получила представление о положении людей в Харькове.

Во время визита, который изначально держался в секрете из соображений безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Напомним, что на правительство Германии сейчас оказывается серьезное давление из-за его нежелания поставлять Киеву основные танки Бундесвера «Леопард-2».

Среди оппонентов СДПГ и канцлера Шольца, кроме западных политиков-союзников, широко критикуют правящую коалицию и «Зеленые» к которым принадлежит глава МИД.