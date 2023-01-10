В Екатеринбурге водитель мерседеса на большой скорости врезался в пять машин и скрылся

ДТП случилось в центральной части города. Происшествие было записано видеорегистратором. Кадры показывают, как машина не успела повернуть и снесла на ходу пять припаркованных авто.

Видеорегистратор снял на камеру всю аварию. Сначала видно, как Mercedes обгоняет впереди идущую машину и не успевает вписаться в поворот.

Водитель начинает тормозить, но не справляется с управлением и на большой скорости левым боком сносит пять находящихся на стоянке машин.

Проехав метров десять, виновник происшествия остановился. Из автомобиля вышли водитель и пассажир. Предположительно, сработали подушки безопасности.

Оба человека, ехавших в мерседесе, скрылись с места аварии.

Водитель оставил машину на месте происшествия. Как выяснилось, это был автомобиль с московскими номерами. Принадлежит он сервису каршеринга.

Три из пострадавших машин остались без бамперов, также у них повреждена решетка радиатора. У четвертой испорчена боковая дверью.

Пятому авто повезло больше, он почти не пострадал. Каршеринговый Mercedes тоже не вышел сухим из воды: он разбил себе переднюю часть кузова.

В данный момент автомобиль, виновный в ДТП, находится на штрафной стоянке.

Водитель в розыске, его могут лишить водительских прав на полтора года или посадить на 15 суток.