Шлем с рогами: чем объясняется такая форма головного убора викингов

Ученые уверены, что утверждение о подобном шлеме является легендой. Они существовали, но использовались только для ритуалов.

Многие задаются вопросом: почему викинги носили шлемы с рогами? Ответ наверняка кого-то разочарует: на самом деле скандинавские воины рогатых шлемов не носили. Но вообще такие шлемы существовали, а использовали их кельты для религиозных обрядов.

А как возник миф, что шлем с рогами - обязательный атрибут викинга? Одна из возможных причин - католики. Дело в том, что викинги нападали на население, разрушали церкви и грабили людей. Потому нередко их ассоциировали с демоническими силами.

Вторая причина появления такого мифа связана с археологами. Хотя на территории Скандинавии рогатых шлемов шлемов не нашли, у берегов Вестфолла обнаружены останки корабля, на котором изображены люди в шлемах с рогами. Этот корабль предназначался для ритуалов.

Дело может быть и в художественном вымысле. Впервые рогатый шлем был изображён Юханом Мальстремом в 1820-х годах. В XIX веке оперу «Кольцо Нибелунга» таким образом иллюстрировал и другой художник - Карл Эмиль Доплер.

И вообще - насколько эффективна в бою конструкция с рогами? У его обладателей был бы повышенный риск получить травму - к примеру, сломать шейные позвонки. И как минимум было бы не очень удобно на поле боя.