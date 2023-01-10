Россиянка София Сапега получила отказ на прошение о помиловании

Приговорённая к шести годам лишения свободы в Беларуси София Сапега не будет помилована по решению комиссии.

Вечером вторник адвокат россиянки Софии Сапеги Антон Гашинский сообщил, что 2 января его подопечная получила письменный ответ на своё прошение о помиловании. В письме утверждалось, что Сапега не будет помилована по решению комиссии, после чего гражданка России сообщила данную новость родным.

София Сапега была приговорена к шестилетнему тюремному сроку за соучастие в попытке насильственного свержения власти в Беларуси и незаконное распространение личных данных силовиков этой страны.