CNN: Трамп хранил дома больше секретных документов, чем Байден

Телеканал CNN утверждает, что в историях с секретными документами в домах Джо Байдена и Дональда Трампа есть существенные отличия.

Американская газета CNN уведомляет, что в частном доме Дональда Трампа было найдено около шестидесяти сверхсекретных документов, в то время как секретной документации в доме Джо Байдена было обнаружено лишь десять единиц, при этом лишь некоторые из них имели гриф повышенной секретности.

По данным CNN, Трамп был вынужден ждать, пока агенты ФБР придут к нему в дом с обыском, в то время как адвокаты Байдена сами передали правоохранителям секретные документы.