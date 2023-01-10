Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер функцию переноса чатов с помощью QR-кода

WhatsApp наиболее популярный мессенджер в мире, у приложения миллиарды пользователей. Но без недостатков не обошлось. Разработчики решили добавить новую опцию, которая значительно упростит использование мессенджера.

По сравнению с Telegram, в WhatsApp есть определенные сложности с переносом переписок с одного устройства на другое.

Чтобы это сделать, требуется пройти через множество сложных манипуляций. Переносить чаты в строй версии можно было только при выполнении определенных условий.

В Телеграмме опция автоматического переноса чатов заложена с самого начала существования мессенджера.

Чтобы все переписки перенеслись на новый смартфон, надо всего-то ввести номер своего телефона на другом смартфоне.

Сразу же все данные появятся на новом устройстве, включая переписки с пользователями.

В новой бета-версии WhatsApp был дополнен особой функцией. Она будет доступна в будущих обновлениях приложения.

Чаты можно будет переносить с одного смартфона на другой без особых проблем. Теперь для этого нужно будет лишь сделать скан QR-кода.

Алгоритм действий:

скачать на новом устройстве приложение;

отсканировать QR-код новым смартфоном;

код будет визуализироваться на старом устройстве;

как только код со старого устройства будет отсканирован новым девайсом, туда сразу же перенесется вся информация о чатах.

Пока таким образом можно будет импортировать только переписки, история звонков при этом обнуляется.

Будут ли оставаться чаты на старом устройстве после их переноса на новый гаджет, пока не известно.

Может быть они будут автоматически удаляться или останутся сразу на двух смартфонах.