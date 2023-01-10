Спи и худей: эксперты раскрыли еще одну полезную особенность сна

Многие стремятся к идеальному в их понимании весу. И в этом ничего плохого нет, подумать о здоровье и внешнем виде всегда полезно.

Медики отмечают: между сном, объемом и качеством потребляемой еды есть прямая связь - так же, как и со сном и ресурсным состоянием.

Если человек ложится спать в нормальное время (22.00-23.00) и поднимается до 7.00, он съедает меньше, у него отсутствовует тяга к вредным продуктам (сладости, фастфуд). Кроме того, нет потребности в больших порциях.

Если график сна смещается, и человек укладывается после 23.00 и встает в те же 7.00, появляется тяга к сладкому, учащаются перекусы (чай с печеньем, конфеты), общее состояние отличается вялостью, плохой концентрацией, повышенной утомляемостью, раздражительностью.

Дело в том, подчеркивают эксперты, что организм человека цикличен и ритмичен. Если человек ложится спать и поднимается в одно и тоже время, все системы организма работают слажено.

Попробуйте в течении пары недель ложиться и вставать в одно и тоже время, и результат порадует и удивит, утверждают эксперты. Будете чувствовать себя лучше в разы, общее состояние улучшится, прибавятся силы и энергия для новых идей и свершений.

Ежедневный, в правильное время сон способствует оздоровлению организма и ведёт к снижению лишнего веса (при правильном питании и физических нагрузках). Этот метод работает в самых разных возрастных группах.

Возвращение организма к природным циклам позволяет закрепить полученный результат коррекции веса.