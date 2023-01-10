Вольфович: создание Польшей дивизии у границ Беларуси угрожает ОДКБ

Председатель белорусского Совбеза Александр Вольфович прокомментировал новость о создании новой польской дивизии возле границы Беларуси.

10 января глава Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович публично заявил, что решение Польши создать первую дивизию пехоты Легинов возле белорусских границ угрожает не только Минск и Союзному государству, но и всем странам Организации договора о коллективной безопасности.

По мнению Вольфовича, появление польской дивизии у границ Беларуси является прямым свидетельством подготовки администрации Варшавы к агрессии в отношении соседних государств.