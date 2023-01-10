Билльстрём: Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer
2023-01-10 21:17
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём анонсировал поставку артиллерийских установок Archer Стокгольмом для Киева.
10 января британский телеканал Sky News сообщил о том, что глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Украине необходимо больше наступательного оружия от коллективного Запада и Стокгольм должен внести свой вклад в накачку киевского режима вооружением.
Билльстрём утверждает, что Швеция поставит Украине многоцелевые самоходные артиллерийские установки FH77 BW L52 Archer, однако не назвал конкретные сроки передачи Киеву данного вида оружия.
Опубликовано: Диана Мудреченко