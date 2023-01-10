В скором времени с Земли можно будет наблюдать за приближением очень редкой кометы
Такая комета в последний раз проходила близко возле Земли 50 000 лет назад - еще во времена существования мамонтов.
Астрономы уверяют, редчайшую комету из-за ее невероятной яркости можно будет видеть с Земли невооруженным глазом. Комета известна под названием C/2022 E3 (ZTF).
Она появилась в поле зрения специалистов в марте прошлого года, пролетая возле Юпитера.
Небесное тело состоит из льда и скоплений космической пыли. Комета для Солнечной системы является диковинным редким гостем.
Астронавтам удалось подсчитать, как давно эта комета не появлялась рядом с Землей. В предыдущий раз это случилось 50 тыс. лет назад, когда на Земле еще жили мамонты.
Комета имеет диаметр около 1 км. Он считается относительно небольшим. Например, комета Хейла-Боппа, пролетевшая мимо Земли в 1997 году, в поперечнике составила почти 60 км.
Нынешняя комета тоже будет запоминающимся явлением, ведь она отличается особенной яркостью. Хвост небесного тела равен "черпаку" от ковша Большой Медведицы.
Увидеть это чудо можно будет в конце января/начале февраля. Лучше всего комета будет просматриваться с наступлением новолуния 21-22 января, также хорошая видимость будет 10 февраля.
Астрономы предполагают, что этот визит кометы может стать последним: потом она будет "навсегда выброшена из Солнечной системы".
Опубликовано: Храмова Оксана