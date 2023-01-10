CNN: в офисе Байдена найдены разведданные по Украине десятилетней давности

Издание CNN утверждает, что в офисе Джо Байдена обнаружили сведения американских разведчиков об Украине, Иране и Британии.

Журналисты телеканала CNN сообщили, что среди бумаг в офисе Джозефа Байдена обнаружены данные с брифингов Пентагона и доклады национальной разведки об Иране, Украине и Великобритании. Примечательно, что документы датированы 2013-2016 годами, когда Байден занимал пост вице-президента США.

Известно, что данные бумаги были найдены в личном офисе Джо Байдена в ноябре накануне промежуточных выборов в Конгресс, после чего юристы президента сдали документы в национальный архив.