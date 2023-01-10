Wyborcza: завод по производству фарфора закрыт в Польше из-за цен на газ

Польское предприятие по изготовлению фарфора Krzysztof было вынуждено закрыться из-за высокой стоимости газа в стране.

Во вторник информагентство Wyborcza сообщило, что в Польше закрылся завод Krzysztof, ранее занимавшийся производством фарфора на протяжении почти двухсот лет. Известно, что причиной для закрытия предприятия послужило резкое повышение стоимости газа, который массово использовался при производстве.

Журналисты Wyborcza отмечают, что из-за неожиданного закрытия завода Krzysztof более семидесяти его сотрудников остались безработными. Примечательно, что до начала коронавирусной пандемии на предприятии трудилось 320 человек.