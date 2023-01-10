Неандертальцы пропали из-за любви, а не из-за войны
Этот вид людей взаимодействовал с первобытными людьми на протяжении 200 тысяч лет, и просто растворился в них.
Когда современный человек размышляет о способах взаимодействия неандертальцев с первобытными людьми, то в первую очередь представляет себе поединки на охоте и агрессивные стычки между ними.
Но ученые доказали, что эти два вида людей взаимодействовали на одной территории в течение минимум 200 тысяч лет и в результате этих контактов рождались гибридные дети.
Это говорит о том, что они не истребляли друг друга, просто один вид людей растворился в другом.
У современных людей обнаружены гены неандертальцев, но ученые не смогли обнаружить их в ДНК митохондрий, которая наследуется только по женской линии.
То есть среди предков современного человека не было матерей-неандертальцев, а только отцы, либо по каким-то причинам дети от союзов мать-неандерталец/отец - первобытный человек не рождались.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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