Неандертальцы пропали из-за любви, а не из-за войны

Этот вид людей взаимодействовал с первобытными людьми на протяжении 200 тысяч лет, и просто растворился в них.

Когда современный человек размышляет о способах взаимодействия неандертальцев с первобытными людьми, то в первую очередь представляет себе поединки на охоте и агрессивные стычки между ними.

Но ученые доказали, что эти два вида людей взаимодействовали на одной территории в течение минимум 200 тысяч лет и в результате этих контактов рождались гибридные дети.

Это говорит о том, что они не истребляли друг друга, просто один вид людей растворился в другом.

У современных людей обнаружены гены неандертальцев, но ученые не смогли обнаружить их в ДНК митохондрий, которая наследуется только по женской линии.

То есть среди предков современного человека не было матерей-неандертальцев, а только отцы, либо по каким-то причинам дети от союзов мать-неандерталец/отец - первобытный человек не рождались.