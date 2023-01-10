Россиянке Софье Сапеге отказано в помиловании

Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил прошение о помиловании Софьи Сапеги. Ее адвокат сообщил, что в ближайшее время подаст прошение о возможности отбывания наказания в России, сообщает Lenta.ru.

Напомним: в мае прошлого года суд в Гродно приговорил Сапегу к шести колониям строгого режима и крупному штрафу. Ей также пришлось оплатить судебные издержки.

Она не собиралась обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. Вместо этого решила просить Александра Лукашенко о помиловании.

Сапега пояснила, что совершила предполагаемые действия из-за молодости и глупости и под влиянием деструктивной группы людей. Стоит отметить, что она согласился сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании.

Адвокат Сапеги Антон Гашинский, заявил, что вскоре попросит об отбытии наказания в колонии строгого режима в России и отметил, что Александр Лукашенко, вероятно, будет не против такого решения.

Сапега с детства жила в Лиде, однако она родилась в России и является гражданкой этой страны. Там же живут ее родители.