Куркума способна вылечить любую респираторную инфекцию

Это растение содержит компонент с мощными антисептическими и антибактериальными свойствами.

Зима - это время, когда легко подхватить вирусы и простуды. Все острые респираторные заболевания сопровождаются неприятными симптомами: кашлем, заложенностью носа, мокротой в груди, бронхах и горле.

В куркуме содержится куркумин - компонент, который отлично борется с бактериями и является природным антисептиком. А корень этого растения эффективно удаляет бактерии, мокроту и слизь.

На основе куркумы можно приготовить полоскание, которое быстро удалит любую мокроту и поможет максимально быстро вылечить респираторную инфекцию.

Нужно смешать в стакане теплой воды половину чайной ложки соли и одну чайную ложку куркумы и полоскать этим раствором горло по нескольку минут несколько раз в день.