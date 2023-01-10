Куркума способна вылечить любую респираторную инфекцию
Это растение содержит компонент с мощными антисептическими и антибактериальными свойствами.
Зима - это время, когда легко подхватить вирусы и простуды. Все острые респираторные заболевания сопровождаются неприятными симптомами: кашлем, заложенностью носа, мокротой в груди, бронхах и горле.
В куркуме содержится куркумин - компонент, который отлично борется с бактериями и является природным антисептиком. А корень этого растения эффективно удаляет бактерии, мокроту и слизь.
На основе куркумы можно приготовить полоскание, которое быстро удалит любую мокроту и поможет максимально быстро вылечить респираторную инфекцию.
Нужно смешать в стакане теплой воды половину чайной ложки соли и одну чайную ложку куркумы и полоскать этим раствором горло по нескольку минут несколько раз в день.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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