Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до 6 человек
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что в приграничном селе Шебекино шесть человек ранены при обстреле ВСУ.
Вечером вторника губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков экстренно заявил, что украинские войска обстреляли российскую деревню Шебекино, что стало причиной ранения женщины и мужчины, которые живут в селе на постоянной основе.
Позднее Гладков сообщил, что лично прибыл в Шебекино, осмотрев местно происшествия. По данным Вячеслава Гладкова, количество раненых увеличилось до шести человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии.
Также Гладков отметил, что новый украинский обстрел привёл к повреждению пяти многоквартирных построек и шести частных домовладений в Шебекино.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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