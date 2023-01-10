Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до 6 человек

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что в приграничном селе Шебекино шесть человек ранены при обстреле ВСУ.

Вечером вторника губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков экстренно заявил, что украинские войска обстреляли российскую деревню Шебекино, что стало причиной ранения женщины и мужчины, которые живут в селе на постоянной основе.

Позднее Гладков сообщил, что лично прибыл в Шебекино, осмотрев местно происшествия. По данным Вячеслава Гладкова, количество раненых увеличилось до шести человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

Также Гладков отметил, что новый украинский обстрел привёл к повреждению пяти многоквартирных построек и шести частных домовладений в Шебекино.