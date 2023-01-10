Самый известный фальсификатор 20 века скончался в возрасте 97 лет
2023-01-10 23:57
Знаменитый французский фотограф Адольфо Камински много лет подделывал документы, чтобы спасти тысячи жизней.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Храмова Оксана
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