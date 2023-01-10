Самый известный фальсификатор 20 века скончался в возрасте 97 лет

С виду добрейшие существа: 6 пород собак, которые могут быть очень опасны

Некоторые собаки всем кажутся милыми и безобидными. Их никто не заподозрит в злобе, жестокости, коварстве. Однако факты говорят обратное. При выборе четвероногого друга надо проявлять особую бдительность.

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