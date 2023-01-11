В отсеке для шасси самолета обнаружили двоих мертвых пассажиров-нелегалов

Тела нашли после пятичасового перелета в самолете Airbus A320 колумбийской авиакомпании Avianca. Страшная находка обнаружилась по прибытии авиалайнера в Боготу.

Узкофюзеляжный Airbus A320 совершал обычный регулярный рейс AV116 из Сантьяго-де-Чили в Боготу. Время перелета составило почти 5 с половиной часов.

Практически все это время самолет был на высоте около 11 000 метров.

Как указано в заявлении авиационного регулятора Колумбии Aeronautica Civil de Colombia, двух людей нашли мертвыми в отсеке шасси.

Их обнаружили инженеры, проводившие плановые работы по техническому обслуживанию после приземления воздушного судна в Боготу.

Со слов представителя Avianca следует, что авиакомпания сразу привела в действие протоколы безопасности, предусмотренные как раз для таких происшествий.

О случившемся немедленно были уведомлены соответствующие структуры в Колумбии и в Чили.

По утверждению руководства авиакомпании, экипаж провел необходимую перед полетом проверку лайнера, не выявив ничего подозрительного.

При этом важно понимать, что после отъезда самолета от телетрапа за безопасность воздушного судна отвечает уже администрация аэропорта.

Нелегальные пассажиры, периодически пробирающиеся на борт воздушного судна, почти никогда не выживают после перелета в отсеке шасси.

В нем отсутствует герметичность и нет отопления. Люди, летящие в таких условиях, умирают от сильного холода и нехватки кислорода на большой высоте.

Как правило тела находят в обмороженном состоянии.

И все-таки отдельные везунчики, родившиеся в рубашке, иногда встречаются. Так было с одним безбилетным пассажиром, которого нашли живым в отсеке шасси грузового самолета.

Он совершал перелет из ЮАР в Амстердам, длительность рейса продолжалась 12 часов. Случай произошел в январе 2022 года.

Чуть ранее в 2021 году осенью в таком же отсеке отыскали мужчину, который смог выжить в двухчасовом перелете из Гватемалы в Майами.

Как утверждает статистика, аэропорты в этом регионе чаще других рискуют обнаружить нелегалов, путешествующих в служебных отсеках самолета.