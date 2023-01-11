В Великобритании зафиксирован резкий рост избыточной смертности в конце 2022 года

Эксперты объясняют это распространением гриппа, холодной погодой и недоступностью неотложной помощи.

В конце 2022 года британское Управление национальной статистики зарегистрировало на 20 % смертей выше среднего показателя за неделю до 30 декабря и на 21 % смертей выше среднего за неделю до 23 декабря.

С лета 2022 года по стране постоянно наблюдалась смертность выше среднего, но в конце года показатели были самыми худшими.

Особенно высокими были показатели смертности среди людей, умерших дома. В этой категории смертность была на 37 % выше среднего показателя за неделю до 30 декабря.

Особенно часто люди умирали от гриппа и пневмонии, кроме того, от ковида, а также из-за наступивших декабрьских холодов. Также неблагоприятным фактором явились растущие проблемы с доступом к медицинской помощи.