Кадыров: 21 тысяча бойцов из Чечни участвуют в спецоперации на Украине

Рамзан Кадыров рассказал о количестве жителей Чечни, которые стали участниками российской спецоперации.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что ознакомился с докладом главы местного парламента Магомеда Даудова, который утверждает, что с 24 февраля на территории Украины побывали 21 тысяча бойцов из Чечни, выполнявших задачи, поставленные Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции.

По данным Кадырова, в настоящий момент не менее девяти тысяч чеченских военных находятся в зоне СВО на территории Украины и республик Донбасса.