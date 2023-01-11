Актёр сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов умер на Украине в 64 года

Украинский актёр Михаил Дроботов скончался на территории Одессы в возрасте шестидесяти четырёх лет.

Представитель Одесского драматического театра Елена Ященко уведомляет, что 6 января скончался Михаил Дроботов. По данным Ященко, Дроботов выступал в русском драмтеатре имени Иванова и был режиссёром театра на Чайной, регулярно ставя новые постановки в Одессе и других городах Украины.

Российским и белорусским зрителями Михаил Дроботов преимущественно запомнился по звёздной роли в сериале "Ликвидация", "Следствие любви" и "Шулер".