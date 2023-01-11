Топ-20 самых надежных авиакомпаний в мире на начало 2023 года
Согласно последним исследованиям ресурса AirlineRatings.com, самой безопасной в мире на сегодняшний день признана авиакомпания Qantas. В прошлом году она немного снизилась в рейтинге, в этом - снова заняла первую строчку.
Qantas - австралийский авиаперевозчик. История компании насчитывает 100 с лишним лет. Она уверенно удерживает лидирующие позиции уже не первый год.
Определение лидеров непростая работа. Экспертам необходимо провести кропотливую разноплановую работу с изучением позиций авиакомпании с самых разных сторон.
Так в исследовании учитываются следующие факторы:
авиакатастрофы, случившиеся за последние пять лет;
наличие серьезных инцидентов за два предыдущих года;
итоги инспекционных тестов со стороны руководства и ведущих ассоциаций;
длительность существования авиапарка;
экспертное обследование подготовки пилотов;
степень соблюдения протоколов по коронавирусу.
Всего в исследовании участвовало 385 компании.
Мнение авторов исследования:
«Все авиакомпании ежедневно сталкиваются с инцидентами, и многие из них связаны с проблемами производства самолетов или двигателей, а не с эксплуатационными проблемами самих перевозчиков. Именно то, как летные экипажи справляются с этими происшествиями, отличает хорошую авиакомпанию от небезопасной"
Итак в двадцатке лидеров первые четыре места принадлежат соответственно Qantas, Air New Zealand, Etihad Airways, Qatar Airways.
Далее в топе места с 5 по 20 распределяются следующим образом:
Singapore Airlines (пятое место)
TAP Air Portugal
Emirates
Alaska Airlines
EVA Air
Virgin Australia/Atlantic
Cathay Pacific Airways
Hawaiian Airlines
SAS
United Airlines
Lufthansa
Finnair
British Airways
KLM
American Airlines
Delta Air Lines (20 место).
Опубликовано: Храмова Оксана