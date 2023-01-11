Топ-20 самых надежных авиакомпаний в мире на начало 2023 года

Согласно последним исследованиям ресурса AirlineRatings.com, самой безопасной в мире на сегодняшний день признана авиакомпания Qantas. В прошлом году она немного снизилась в рейтинге, в этом - снова заняла первую строчку.

Qantas - австралийский авиаперевозчик. История компании насчитывает 100 с лишним лет. Она уверенно удерживает лидирующие позиции уже не первый год.

Определение лидеров непростая работа. Экспертам необходимо провести кропотливую разноплановую работу с изучением позиций авиакомпании с самых разных сторон.

Так в исследовании учитываются следующие факторы:

авиакатастрофы, случившиеся за последние пять лет;

наличие серьезных инцидентов за два предыдущих года;

итоги инспекционных тестов со стороны руководства и ведущих ассоциаций;

длительность существования авиапарка;

экспертное обследование подготовки пилотов;

степень соблюдения протоколов по коронавирусу.

Всего в исследовании участвовало 385 компании.

Мнение авторов исследования:

«Все авиакомпании ежедневно сталкиваются с инцидентами, и многие из них связаны с проблемами производства самолетов или двигателей, а не с эксплуатационными проблемами самих перевозчиков. Именно то, как летные экипажи справляются с этими происшествиями, отличает хорошую авиакомпанию от небезопасной"

Итак в двадцатке лидеров первые четыре места принадлежат соответственно Qantas, Air New Zealand, Etihad Airways, Qatar Airways.

Далее в топе места с 5 по 20 распределяются следующим образом:

Singapore Airlines (пятое место)

TAP Air Portugal

Emirates

Alaska Airlines

EVA Air

Virgin Australia/Atlantic

Cathay Pacific Airways

Hawaiian Airlines

SAS

United Airlines

Lufthansa

Finnair

British Airways

KLM

American Airlines

Delta Air Lines (20 место).