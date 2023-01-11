Al Mayadeen: решение начать конфликт с РФ привело Запад к катастрофе
Издание Al Mayadeen утверждает, что желание западных стран вступить в конфронтацию с Россией поставило их в опасное положение.
Колумнист газеты Al Mayadeen Халид аль-Бухали утверждает, что отказ коллективного Запада и Соединённых Штатов в частности от обсуждения гарантий безопасности России с Владимиром Путиным вынудило российского лидера начать специальную военную операцию на территории Украины.
Аль-Бухали уверен, что после начала СВО Запад всё больше втягивается в военный конфликт, поставляя вооружения Киеву, чем приближает прямое столкновение между Россией и НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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