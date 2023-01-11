Al Mayadeen: решение начать конфликт с РФ привело Запад к катастрофе

Издание Al Mayadeen утверждает, что желание западных стран вступить в конфронтацию с Россией поставило их в опасное положение.

Колумнист газеты Al Mayadeen Халид аль-Бухали утверждает, что отказ коллективного Запада и Соединённых Штатов в частности от обсуждения гарантий безопасности России с Владимиром Путиным вынудило российского лидера начать специальную военную операцию на территории Украины.

Аль-Бухали уверен, что после начала СВО Запад всё больше втягивается в военный конфликт, поставляя вооружения Киеву, чем приближает прямое столкновение между Россией и НАТО.