Сотрудник офиса Зеленского Алексей Арестович утверждает, что украинские войска действительно отступают из Соледара в ДНР.

Внештатный советник Владимира Зеленского Алексей Арестович дал интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иноагентом по решению Министерства юстиции России), где публично заявил, что в Соледаре действительно зафиксировано бегство части группировки вооружённых сил Украины.

По данным Арестовича, когда некоторые бойцы ВСУ отступают из-под Соледара, их сослуживцам становится "грустно", а российские войска занимают новые позиции в городе.