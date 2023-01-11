Байден заявил, что не знал о секретных документах по Украине в своём кабинете

Джо Байден прокомментировал новость об обнаружении разведданных в отношении ряда стран на территории аналитического центра в Вашингтоне.

Американский президент Джо Байден утверждает, что он удивился, узнав о наличии секретных докладов разведки США по Украине, Ирану и Британии в своём личном кабинете, расположенном в аналитическом центре Вашингтона. По словам Байдена, найдя данные бумаги, он передал их своим юристам, которые вернули документацию в национальный архив.

Телеканал CNN уведомляет, что в ноябре в кабинете Джозефа Байдена были найдены не менее 10 папок секретных файлов, которые были созданы с 2013 по 2016 год во время его вице-президентства.