Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон утверждает, что местные журналисты сознательно не раскрывают истинного положения дел украинской армии на поле боя.

11 января сотрудник информагентства Fox News Такер Карлсон публично заявил, что американские средства массовой информации испытывают на себе давление действующего руководства Соединённых Штатов, ввиду чего обманывают своих читателей, рассказывая о скорой победе Украины над Россией.

По данным Карлсона, администрация Байдена заставляет телеканалы и газеты распространять ложные сведения о военных успехах ВСУ, хотя недавно комментаторы журнала Washington Post были шокированы, прочитав авторскую статью и прискорбном положении украинских войск и их вероятно скором проигрыше.