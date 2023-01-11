Армия РФ применяет вертолёты Ка-52М с ракетами «Изделие 305» в ходе СВО

Издание "РИА Новости" утверждает, что ракеты "Изделие 305" начали активно применяться российской авиацией в ходе спецоперации.

Военные корреспонденты газеты "РИА Новости" со ссылкой на информатора сообщили, что российская боевая авиация начала активнее использовать ракеты "Изделие 305", которыми ранее были оснащены лишь вертолёты Ми-28НМ.

По данным собеседника информагентства, в ходе спецоперации военно-космические силы России оснастили ударные вертолёты Ка-52М снарядами "Изделие 305", что позволяет данным машинам наносить высокоточные удары по бронированной технике украинских военных и складам с вооружениями.

Примечательно, что вертолёт Ка-52М является усовершенствованной версией военно-воздушного судна Ка-52А "Аллигатор", которое было улучшено после боевого опыта России в Сирии.