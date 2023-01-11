FP: Турция поставляет Киеву кассетные бомбы США времён холодной войны

Издание Foreign Policy утверждает, что турецкое правительство поставляет украинским войскам американские кассетные боеприпасы.

11 ноября инсайдер газеты Foreign Policy сообщил, что с ноября прошлого года Министерство обороны Турции начало поставлять Киеву кассетные боеприпасы (Dual-Purpose Improved Conventional Munition), которые являются модифицированной версией кассетной бомбы и были спроектированы в США во время холодной войны.

По данным Foreign Policy, ранее Владимир Зеленский неоднократно просил Джо Байдена о передаче подобных снарядов Украине, однако американский президент постоянно отказывал, поскольку использование и передача таких вооружений запрещены местным законодательством.