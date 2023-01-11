Российской посол в Вашингтоне Анатолий Антов объяснил, что доказывает вовлечённость Соединённых Штатов в украинский конфликт.

В среду посол России в Вашингтона Анатолий Антонов публично заявил, что решение американского правительства обучать солдат вооружённых сил Украины использованию зенитно-ракетного комплекса Patriot является прямым доказательством участие США в противостоянии с российскими войсками в ходе спецоперации.

Антонов напомнил, что Байден не только принял решение о передаче тяжёлой ракетной установки образца НАТО украинским военным, но и утвердил программу их обучения на территории военной базы Fort Sill, расположенной в американском штате Оклахома.