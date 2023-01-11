Бойцы ЧВК «Вагенер» нашли галерею портретов Пугачёвой в шахтах Соледара

Представители "Группы Вагнер", которая заняла центр Соледара, исследовали подземелья города.

Утром 11 января аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал новы пост в соцсетях, где сообщил,что занявшие Соледар "Wagner Group" обыскали солярные шахты города, обнаружив в них картинную галерею, полностью состоящую из портретов российской певицы Аллы Пугачёвой.

Примечательно, что глава подразделения "Вагнер" Евгений Пригожин, отчитавшийся о переходе всех территорий под контроль его подчинённых, отметил, что в операции по штурму города не принимали участие никакие другие российские отряды.

Также известно, что муж Пугачёвой Максим Галкин публично осудил российскую спецоперацию, уехав за границу, откуда принялся критиковать правительство и армию РФ.

Позднее Галкин был признан иноагентом, а Пугачёва получила большую порцию критики в СМИ за попытки оправдать поведение супруга, также получив многочисленные предложения вернуть государству все выданные ей госнаграды.