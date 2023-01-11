В возрасте 82 лет умер последний король Греции Константин II

Бывший король Греции Константин II скончался во вторник в Афинах в возрасте 82 лет, сообщает Reuters.

Константин II взошел на престол в 1964 году после смерти отца короля Павла. Его правление было отмечено политической нестабильностью, закончившейся военным переворотом 21 апреля 1967 года.

Несколько месяцев спустя он был вынужден бежать из страны после неудачной попытки противостоять военной хунте того времени.

Он оставался в изгнании в Риме, пока монархия не была упразднена хунтой в 1973 году. После падения диктатуры в 1974 году правительство национального единства во главе с Константиносом Караманлисом назначило референдум, на котором греки отвергли монархию.

Константин II был крестным отцом британского наследника престола принца Уильяма. Бывший король и его семья много лет жили в Лондоне, прежде чем вернуться в Грецию.

В своем последнем публичном выступлении в центре Афин в прошлом году Константин II был в инвалидной коляске в сопровождении своей сестры, бывшей королевы Испании Софии, и других членов семьи.

После инсульта и тяжелой пневмонии в последние недели здоровье бывшего монарха ухудшилось.

По информации из правительственных кругов, бывший король будет похоронен на территории бывшего летнего дворца его семьи в северных Афинах.