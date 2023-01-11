В Германии после взрыва рухнул дом, под завалами экстренные службы нашли мертвую женщину

Спасатели нашли мертвого человека под завалами после обрушения дома в Бохуме, сообщает полиция.

Предполагается, что тело принадлежит 61-летней домовладелице, которая считалась пропавшей без вести с начал операции, сообщил представитель полиции в среду утром.

Многоквартирный дом в Бохуме-Линдене рухнул после взрыва во вторник вечером.

По данным полиции, в доме рядом с домовладельцем проживали еще два человека: один из них с легкими травмами доставлен в клинику, а третьего не оказалось дома.

Ночью на месте происшествия находились пожарная команда, спасательная служба, THW и два отряда собак-спасателей. Причина взрыва выясняется.

