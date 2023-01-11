Suzuki Motor презентовала электрический внедорожник eVX
Индийское подразделение Suzuki Motor представляет концептуальный электрический внедорожник, запуск которого запланирован на 2025 год.
Индийское подразделение Suzuki Motor Corp (7269.T) продемонстрировало концептуальный электрический внедорожник (SUV) на автосалоне в Индии, который проходит раз в два года. Президент японского автопроизводителя заявил, что автомобиль будет представлен в 2025.
«Я рад представить eVX, концептуальный внедорожник нашего первого глобального стратегического EV (электромобиля). Мы планируем вывести его на рынок к 2025 году», — сказал президент Suzuki Motor Тосихиро Судзуки, выступая на автосалоне в Нью-Йорке. окраине столицы Нью-Дели.
По данным Maruti Suzuki India, автомобиль среднего размера, известный как «eVX», будет питаться от аккумуляторной батареи мощностью 60 кВтч, обеспечивающей запас хода до 550 километров .
Suzuki Motor заявила, что потратит более 104 миллиардов рупий (1,3 миллиарда долларов) на электрификацию в Индии, включая завод по производству аккумуляторов для электромобилей, начиная с 2026 года, что сделает его одной из крупнейших инвестиций в аккумуляторы и электромобили в мире.
Опубликовано: Тарас Медведев