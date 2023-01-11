Спилберг получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру с фильмом «Фабельманы»

Американский режиссер получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру за биографическую и «очень личную» картину «Фабельманы».

В этом художественном фильме, во многом вдохновленном его детством, он изображает молодого американского еврея, который мечтает снимать фильмы в 1960-х годах, в то время как его родители наблюдают, как их пара неумолимо распадается.

На сцене режиссёр объяснил, что у него «никогда не хватало смелости смотреть этой истории в лоб». По его собственному признанию, его личная история просвечивает фрагментами в некоторых его фильмах, таких как «Инопланетянин» или «Встреча третьей степени».

Но режиссер, наконец, дождался 75-летнего возраста, чтобы по-настоящему рассказать о своем детстве на экране.

«Никто на самом деле не знает, кто мы такие, пока мы не наберемся смелости рассказать всем», — настаивал Спилберг, чьи родители уже умерли и никогда не увидят этот фильм.

В прошлом году «Золотой глобус» обвинили в расизме, сексизме и коррупции, направленных против Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая формирует жюри конкурса и в которой в 2021 году не оказалось темнокожих членов.

После церемонии без телетрансляции в 2022 году американская сеть NBC согласилась в этом году возобновить вещание после ряда реформ, направленных на повышение разнообразия HFPA и запрет ее членам принимать подарки от студий.